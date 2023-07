Am Freitagmorgen wurde der Verkehr in der Wollmesheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte überwacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden im Zeitraum zwischen 7.45 und 9.20 Uhr zehn Verkehrsteilnehmer dabei erwischt, wie sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten.