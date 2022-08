Ausgerechnet an seinem Geburtstag hat sich ein 22-Jähriger ein Strafverfahren eingehandelt. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagvormittag in der Weinstraße in Oberotterbach stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann zu viel intus hatte, um mit seinem E-Roller zu fahren. Der Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Zudem zeigte er auch drogentypische Ausfallerscheinungen.