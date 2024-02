Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Essen vor der Tonne retten, Geld sparen und die Welt verbessern – so das Motto von Too Good To Go. Die App verbindet Händler und Verbraucher. Es gibt aber auch Kritik.

Es ist ganz einfach: In der App nach Überraschungsessenstüten stöbern, dann die gewünschte Tüte reservieren und später zur angegebenen Zeit im Restaurant oder im Laden abholen.