Ein leicht verletzter E-Bike-Fahrer und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Karsamstag gegen 13 Uhr in Walsheim. Nach Angaben der Polizei wollte ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße von der Böchinger Straße in die Jahnstraße einbiegen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei schnitt er dabei die Kurve und prallte gegen einen aus der Jahnstraße an die Einmündung heranfahrenden Wagen. Der leichtverletzte E-Bike-Fahrer musste zur weiteren Untersuchung in ein Landauer Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrrad wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 5000 Euro.