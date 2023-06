Ein 66-Jähriger ist am Donnerstag auf dem Radweg entlang der B38 bei Impflingen mit seinem E-Bike über einen Schlauch gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden am ganzen Körper zugezogen. Er kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Landwirt den Schlauch zur Bewässerung seiner Felder ausgelegt und ihn nicht gekennzeichnet. Er musste ihn umgehend wegräumen und muss möglicherweise mit einem Strafverfahren rechnen.