Am Samstag, 3. Februar, ist der Polizei in Germersheim gegen 17 Uhr ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B272 in Fahrtrichtung Landau gemeldet worden. Anrufer hatten berichtet, das Fahrzeug sei im Bereich Weingarten bereits gegen die Mittelleitplanke gefahren. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Schließlich wurden Auto und Fahrer in Landau auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes gefunden. Laut Polizei war der Mann erheblich alkoholisiert: Ein Schnelltest zeigte nahezu drei Promille an.