„Ein Mal ist kein Mal“ sagt der Volksmund und liegt damit gerade bei der Corona-Impfung absolut richtig. Also setzte sich der 83 Jahre alte Ludwig Vondersand frühmorgens in sein Auto und düste für seine zweite Impfung über die A 65 in Richtung Rhein.

Der Edenkobener war am 7. Januar der Erste, der im Südpfälzer Impfzentrum im Wörther Hafen die Corona-Schutzimpfung erhalten hat. Doch nachdem beim ersten Mal alles reibungslos funktioniert hatte, wird er an diesem Donnerstagmorgen – wie einige andere auch – zunächst einmal ausgebremst. Die digitalen Laufzettel können im Computersystem nicht aufgerufen werden.

Nach Rücksprache mit dem Land muss auf das gute alte „händische System“ umgestellt werden. Vondersand ist geduldig und zeigt viel Verständnis: „Fehler können überall passieren, das ist doch menschlich. Aber wenn man sie so, wie hier, schnell lösen kann, dann ist es doch gut.“ Und dann geht es alles zügig und reibungslos vonstatten.

Im Vergleich zur Eröffnung haben die Verantwortlichen einige Veränderungen vorgenommen, um die Wartezeiten angenehmer und die Abläufe zügiger zu gestalten. „Es geht ruckzuck und alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und bemüht, den Ablauf rund zu halten“, sagt der Rentner anerkennend.

Süßes als Dankeschön

Die stellvertretende Impfkoordinatorin Maria Schönau erzählt, viele Besucher brächten als kleines Dankeschön Süßigkeiten vorbei. Ein Mann aus Bad Bergzabern habe für diese Woche sogar eine Kiste Sekt versprochen.

Der entscheidende Piks wird Vondersand dann vom jungen Landauer Rettungssanitäter Julian Boese gesetzt, der als medizinischer Helfer mit vielen anderen das Impfzentrum am Laufen hält. „Wie viele Leute werden denn hier heute geimpft?“, fragt ihn Vondersand. Auf die Antwort, dass es heute 300 würden, wobei das Zentrum auf 1250 ausgelegt sei, entfährt Vondersand ein kräftiges „Donnerwetter!“ Jetzt muss der ehemalige Kaufmann nur noch eine Viertelstunde im Ruhebereich verbringen.

Es ist alles in Ordnung. „Mir geht es gut, prima! Schon beim letzten Mal ging es mir sehr gut, ich hatte weder Schmerzen noch Rötungen an der Einstichstelle“, freut er sich. Alleine schon mental sei es ihm nach der ersten Impfung besser gegangen: „Mir war ein Stein vom Herzen gefallen. Denn ich wusste, dass ich damit endlich auf dem Weg auf die sichere Seite war. Und jetzt nach der zweiten Impfung gehe ich davon aus, dass ich für die nächsten Wochen und Monate erst einmal sicher bin.“ An seinem Verhalten werde sich nichts ändern. Nach wie vor werde er Maske tragen, auch wenn man sich in der Familie begegne. Denn noch sei ja nicht klar, ob man als Geimpfter nicht doch noch Träger von Viren sein könne. „Dennoch denke ich, dass ich meine Töchter jetzt wieder vermehrt auf einen Kaffee zu mir bitten werde.“

„Lasst euch impfen“

Ludwig Vondersand ist zu Hause ein bekannter Mann. Er war 35 Jahre Sitzungspräsident des Karnevalvereins Frohsinn Edenkoben, organisierte über viele Jahre Konzerte in der protestantischen Kirche und saß als Fraktionsvorsitzender der CDU über dreieinhalb Legislaturperioden im Stadtrat. Da ist kein Wunder, dass er nach der ersten Impfung viele Anrufe bekam und von den Menschen auch bei Spaziergängen angesprochen wurde.

„Ich habe allen gesagt, dass es mir sehr gut geht. Also habe ich allen geraten, sich auch impfen zu lassen“, sagt er. Dafür, dass er so viele Fragen beantworten musste, macht er „im Internet verbreitete Missinformationen“ verantwortlich. Dann bricht er langsam auf. Was er denn heute noch mache? „Da meine Frau vor 13 Jahren verstorben ist, mache ich Haushalt. Und nachdem die Küchenschränke innen und außen sauber sind, ist heute noch der Flur dran. Ich kann einfach nicht still sitzen“, sagt Ludwig Vondersand, lächelt und macht sich auf den Weg.