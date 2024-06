Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen in Landau einen 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dessen Handy gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 6.30 Uhr. Das Opfer ging mit drei Männern, die er in der Nacht zuvor in einer Gaststätte kennengelernt hatte, durch die Stadt. In der Fortstraße schlug dann einer der drei zu und nahm das Mobiltelefon des 56-Jährigen mit. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.