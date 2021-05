Die Stadtverwaltung Landau hat anlässlich des Tages der Städtebauförderung am 8. Mai einen Film produziert, der im Internet unter www.mitredeninLD.de/page/staedtebaufoerderung zu sehen ist. Die Stadt hat diesen Weg gewählt, um auf die Förderungen aufmerksam zu machen, da ein Gespräch mit Bürgern zu aktuellen Projekten derzeit nicht möglich ist. Der Film zeigt Eindrücke, die mit einer Drohne eingefangen worden sind, und Vorher-Nachher-Bilder. Ob in der Marktstraße oder auf dem Rathausplatz, den Bereichen rund um das Französische und das Deutsche Tor, dem Boulevard Ostbahnstraße, dem Heinrich-Heine-Platz oder dem Konversionsgelände im Süden der Stadt – zahlreiche Plätze und Straßen haben mithilfe von Städtebaufördermitteln in den vergangenen Jahrzehnten ein neues Gesicht bekommen.