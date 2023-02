Wer am Sonntag, 19. Februar, zum Fasnachtsumzug nach Dahn möchte, kann auch mit der Wieslauterbahn von Landau aus dorthin fahren. Darauf weist der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd hin. Der erste Zug nach Dahn (RB 12394) startet um 11.01 Uhr in Landau Hauptbahnhof. Nach Halten in Landau West (11.05 Uhr), Godramstein (11.10 Uhr), Annweiler (11.18 Uhr), Wilgartswiesen (11.25 Uhr) und Hauenstein Mitte (11.29 Uhr) erreicht der Zug in Hinterweidenthal das Wieslautertal und fährt weiter über Dahn nach Bundenthal. Empfehlenswert ist der Ausstieg am Bahnhof Dahn Süd (11.58 Uhr). Von dort erreicht man in wenigen Gehminuten die Innenstadt.

Die umsteigefreie Rückfahrt nach Landau ist um 18.47 Uhr ab Bundenthal, also um 18.59 Uhr ab Dahn Süd geplant. Die Ankunft des Zuges in Landau ist um 19.57 Uhr vorgesehen.

Der Triebwagen der DB Regio pendelt mehrmals am Tag zwischen Hinterweidenthal und Bundenthal, sodass nicht nur Faschingsfreunden, sondern auch Wanderer die Vorteile des Öffentlichen Personennahverkehrs nutzen können, teilt der Zweckverband mit. Allerdings: Die Züge und die Bahnhöfe der Wieslauterstrecke sind nicht barrierefrei. Für diese Fahrten ist der Einsatz eines Triebwagens der Baureihe 628 vorgesehen.