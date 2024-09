Eine abenteuerliche Zeitreise für Kinder und Familien durch das historische Annweiler verspricht die neue App „Actionbound“. Es handele sich um eine völlig neue Form des Stadtführens, bei der Geschichte und Spaß Hand in Hand gehen, heißt es in einer Mitteilung des Tourismusbüros. Die speziell für Annweiler entwickelte Tour richtet sich an Familien, Kinder, Schulklassen und alle, die Lust haben, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Die App kann kostenfrei heruntergeladen oder die Tour „Abenteuerliche Zeitreise durch Annweiler am Trifels“ durch das Scannen des QR-Codes gestartet werden. Der QR-Code ist auf der Homepage www.trifelsland.de oder im Büro für Tourismus erhältlich. Die App führt die Nutzer 40 Minuten von Station zu Station und bietet dabei eine Mischung aus historischen Fakten, Bildern und interaktiven Elementen, begleitet von Clara und Johann. Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, oder unter www.trifelsland.de.