Nach vier Jahren Arbeit ist am Samstag das Außengelände der Kindertagesstätte Lazarettgarten eröffnet worden. Bei der Umgestaltung haben auch die Kinder mit Hand angelegt.

Das Spielgelände sei veraltet und für Kinder unattraktiv gewesen – deshalb habe der Elternausschuss einen Umbau angeregt, sagt Kita-Leiterin Kyra Pachner. Doch wer kann helfen? Der Verein Naturspur aus Otterstadt sei in die Bresche gesprungen. Zusammen mit den Vorschulkindern und Eltern werden in einer Zukunftswerkstatt Wünsche, Ideen gesammelt und diese in einem festen Bauplan verankert. Wünsche waren vor allem eine Nestschaukel, eine Handschwenkpumpe und eine Rutsche.

Nebenher kümmerte sich die Elterninitiative laut Pachner um das Geld. Spendenaktionen brachten rund 40.000 Euro ein.

Kinder haben beim Bau gelernt

Mit der praktischen Arbeit ging es dann im Februar los. Drei Bautage pro Woche reichten aus, um den Bereich neu zu gestalten. Mit dabei: Helfer von Naturspur, Eltern, Kinder und auch die Erzieherinnen. Die körperliche Arbeit sei anstrengend gewesen, doch die Kinder hätten ihren Spaß gehabt, berichtet die Kita-Leiterin. Erfahrungswerte sammeln zu können, durch das Fahren eines Baggers oder die Arbeit mit Holz, das habe die Kinder immer wieder aufs Neue motiviert. Nun sind deren Wünsche fester Bestandteil des Spielparadieses, eingekleidet in verschiedenste Naturmaterialien. Kies, Holz, Sand und vor allem eine Menge an naturbelassenen Baumstämmen bilden ein Klettergerüst, eine Nestschaukel, eine Rutsche und vieles mehr.

Korrekturhinweis

In einer früherer Version des Textes wurde Kita-Leiterin Kyra Pachner ein falscher Name zugewiesen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.