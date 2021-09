Ein 59-Jähriger ist am Samstagvormittag auf der Landstraße zwischen Rhodt und Edesheim mit dem Traktor umgekippt. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Edesheim unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Der Landwirt verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das im Kurvenbereich umkippte und neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen kam. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschleppunternehmen stelle den Traktor wieder auf, sodass der Mann seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Polizei verwarnte den 59-Jährigen wegen seiner Unachtsamkeit, am Traktor entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.