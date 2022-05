Derzeit läuft wieder die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die AOK bereits zum 21. Mal gemeinsam organisieren. Arbeitnehmer können sich online anmelden (www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de) und dann geradelte Kilometer sammeln, fit bleiben und an Gewinnspielen teilnehmen. Auch dieses Jahr dürfen wieder Fahrten rund ums Homeoffice angerechnet werden, also zum Einkaufen, zum Arzt oder zu Kita und Schule.

ADFC Landau-SÜW-Vorsitzender Michael Schindler sagt: „Ob im Homeoffice oder bei der Fahrt ins Büro – jeden Tag in die Pedale zu treten, hält fit und gesund und macht nebenbei noch Spaß. Jede Fahrt, die nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, sorgt für bessere Luft und weniger Lärm in Städten und Gemeinden. Wir verbrauchen weniger Öl und Gas, das bringt mehr wirtschaftliche und ökologische Sicherheit.“

Schnell nachbessern

Schindler verweist darauf, dass es auch ein starkes Zeichen sei, wie groß der Bedarf an guten und komfortablen Radwegen sei, wenn wieder über eine Viertel Million Menschen bei der Aktion mitmachten wie schon 2021. „Hier muss schnell und tatkräftig nachgebessert werden, damit die Infrastruktur der riesigen Nachfrage gerecht werden kann.“

Der Aktionszeitraum beginnt am 1. Mai und endet am 31. August. An mindestens 20 Tagen sollte man ins Büro radeln oder Fahrten rund ums Homeoffice sammeln, es zählen auch Teilstrecken. Übrigens: Eingebettet im Kreis SÜW ist die Kampagne Stadtradeln 3. bis 24. Juli.

Ein besonderer Schwerpunkt ist auch in diesem Jahr wieder die Zusammenarbeit mit dem ADFC-Angebot „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“. Auf der Webseite der Aktion erhalten interessierte Unternehmen zahlreiche praktische Tipps und Hinweise, wie sie ihre Belegschaft fürs gesündere Fahrradpendeln begeistern können.