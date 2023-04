Ein 58-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Insheim in Fahrtrichtung Karlsruhe mit seinem BMW ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Grund dafür war vermutlich Aquaplaning und eine für die Wetterverhältnisse zu hohe Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilt. Eine Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.