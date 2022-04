Ein 69-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug in der Staatsstraßen-Baustelle in Edesheim stecken geblieben. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann die Sperrung der Ortsdurchfahrt nicht beachtet oder nicht gesehen, sodass er bis auf die Höhe der Tankstelle weiterfuhr. Dort kam er nicht mehr voran. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann dabei, seinen BMW mithilfe eines Klappspatens freizuschaufeln, was ihm allerdings misslang. Der Abschleppdienst musste herbeigerufen werden.