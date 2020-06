Das war ein Wegbier zu viel: Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Freitag einen Autofahrer beobachtet, der mit einer Bierflasche in der Hand in sein Auto einstieg und wegfuhr. Wie die Poliezi in Landau berichtet, konnte der 59-jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße durch eine Streife an seinem Wohnort angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest gegen 14 Uhr habe einen Wert von 0,44 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden der Ehefrau übergeben.