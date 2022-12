Überraschend hat die Essinger Bäckerei Bollinger ihre Filiale in Godramstein geschlossen. Dadurch verliert das Landauer Stadtdorf auch seine Poststation. „Diese Schließung kam auch für uns überraschend“, erläutert Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher der Deutschen Post – DHL. „Wir beobachten, dass viele Bäckerei-Filialen schließen“, berichtet Thomeczek weiter. Teils fehle das Personal, teils seien die Energiekosten unbezahlbar geworden. Doch die Deutsche Post will in Godramstein präsent bleiben, verspricht Thomeczek. Sie suche einerseits einen Partner, der die Annahmestelle fortführt. Weil sie diesen vermutlich nicht kurzfristig findet, suche sie gleichzeitig eine Immobilie, in der die DHL vorübergehend eine Poststation betreiben kann. „Wir wollen, dass die Godramsteiner schnell wieder eine ortsnahe Postannahmestelle haben“, stellt Thomeczek klar. Die DHL habe auch schon den Kontakt zur Stadt Landau in der Hoffnung gesucht, dass diese ihr helfen kann, einen Partner oder eine Immobilie zu finden. Bisher sei diese auch noch nicht fündig geworden. Godramsteiner, die eine geeignete Immobilie zu vermieten haben, können sich auf der Webseite der Deutschen Post unter www.deutschepost.de/de/f/filialen/partner-werden/kontakt.html melden.