Ein Traktorfahrer hat am Samstagnachmittag zwischen Kleinfischlingen und der Kreuzung L507/L542 mit seinem Anhänger das Auto einer 46-Jährigen touchiert und ist einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Landstraße in Richtung Edesheim, auf der die Frau gegen 15 Uhr fuhr, wegen geparkter Autos der Besucher der Rallye SÜW verengt. Als der Dame ein großer Traktor mit Anhänger entgegenkam, hielt sie so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand an, damit das Gespann passieren kann. Dabei berührte das Hinterrad des Anhängers den Pkw der 46-Jährigen auf der Fahrerseite. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Bei dem Gespann soll es sich laut Polizeibericht um einen grünen Traktor und einen Anhänger mit Holzaufbau ohne Plane handeln. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.