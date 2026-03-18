Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen zwischen 4.10 und 5.10 Uhr die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in der Weinstraße in Oberotterbach überprüft. Laut einer Mitteilung war von den 22 gemessenen Fahrzeugen mit zehn fast die Hälfte zu schnell unterwegs. „Trauriger Spitzenreiter“ sei ein Auto mit 66 Stundenkilometern gewesen. Den Fahrer erwarten nun neben einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein einmonatiges Fahrverbot.