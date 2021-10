Bei zwei Kontrollen am Montag in Landau und Rohrbach hat die Polizei neun Temposünder erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurden bei der ersten Kontrolle zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Mörlheimer Hauptstraße zwei Fahrer zu schnell gemessen. Der schnellere war im Tempo-30-Bereich mit 49 Stundenkilometern unterwegs. Ab 12.45 Uhr kontrollierten die Beamten dann eine Stunde lang in der Rohrbacher Bahnhofstraße. Sieben Geschwindigkeitsverstöße wurde festgestellt, der Spitzenreiter war mit 48 Stundenkilometern in der Tempo-30-Straße unterwegs. Zudem wurde bei drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.