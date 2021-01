Eine betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 12 Uhr mit ihrem Wagen in der Schlettstadter Straße in Landau von der Straße abgekommen und gegen einen Baum in einem Vorgarten gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der 40-Jährigen ein Atemalkoholwert von 3,7 Promille gemessen. Die Frau hat sich bei dem Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet.