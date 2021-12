Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Burrweiler die Alkoholfahrt eines 45-Jährigen beenden können. Sie war darüber verständigt worden, dass der aus dem Kreis SÜW stammende Mann betrunken am Steuer sitzen würde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, der Führerschein ist erst einmal los.