Die Polizei hat am Donnerstagmittag in der Böbinger Hauptstraße die Alkoholfahrt einer 62-Jährigen beenden können. Dank Hinweisen von Zeugen, die die Frau torkelnd in den Wagen einsteigen und losfahren sahen. Sie hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei der Fahrerin eine Alkoholfahne feststellen, weshalb sie zum Test gebeten wurde. Aufgrund des Ergebnisses von 2,58 Promille „qualifizierte“ sich die Autofahrerin zur Blutprobe. Ihre Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.