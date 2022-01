Bei einem Unfall am Montag um kurz vor 16 Uhr ist ein Mann leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Landauer in Höhe Queichheim von der Carl-Bosch-Straße aus ungebremst in den Einmündungsberich mit der L509 gefahren. Laut Zeugenangaben soll er an der mit einer Ampel versehenen Stelle die Vorfahrt missachtet haben und ungebremst mit dem Wagen eines 57-Jährigen aus dem Kreis SÜW zusammengestoßen sein. Der 57-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahmen Polizisten beim mutmaßlichen Verursacher Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,29 Promille an. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste eine Blutprobe.