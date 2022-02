Eine 25-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am späten Mittwochabend mit ihrem Auto in der Nähe von Ilbesheim im Straßengraben gelandet. Lau Polizei befuhr die Frau gegen 23.50 Uhr die L509 von Ilbesheim kommend in Fahrtrichtung Eschbach. Rund 300 Meter vor der Einmündung zur K17 kam sie auf die Gegenspur und prallte gegen die dortige Leitplanke. Anschließend fuhr die Frau wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen, wo sie ebenfalls mit der Leitplanke kollidierte. Letztlich kam der Pkw von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss entnommen. Verletzt wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht. Ihren Führerschein ist sie erstmal los, teilt die Polizei weiter mit.