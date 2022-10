Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer ist am Samstagabend auf der B10 bei Birkweiler betrunken aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 19 Uhr von Verkehrsteilnehmern ein in Schlangenlinien in Richtung Pirmasens fahrender Laster gemeldet. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,25 Promille bei dem Osteuropäer fest. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.