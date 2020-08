Eine 65-jährige Fahrerin streifte am Dienstagmittag mit ihrem Renault am Windhof bei Schweighofen einen am Straßenrand geparkten Lkw. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass die Frau zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alcotest ergab 1,9 Promille. Die Beamten kassierten ihren Führerschein. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3600 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.