Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 23.000 Euro hat ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Rülzheim an seinem BMW angerichtet, weil er laut Polizei betrunken unterwegs war. Er sei am Montag gegen 4.45 Uhr an der Einmündung der Max-Planck-Straße (Gewerbegebiet am neuen Messegelände) in die L509 (Autobahnzubringer Landau-Zentrum) gegen einen Ampelmast gefahren, der ebenfalls erheblich beschädigt worden sei. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille fest, weshalb eine Blutprobenentnahme folgte und nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wird. Wegen des hohen Promillewertes muss nun auch die Fahrerlaubnisbehörde prüfen, ob der junge Mann überhaupt noch zur Teilnahme am Straßenverkehr geeignet ist. Er muss sich also vermutlich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung stellen, im Volksmund auch Idiotentest genannt.