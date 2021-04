Glück im Unglück hatte nach Einschätzung der Polizei eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 513 bei Walsheim. Die Frau fuhr von Böchingen in Richtung Walsheim, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie prallte gegen einen Erdwall und wurde nochmals quer über die Fahrbahn geschleudert. Am Auto gab es einen Totalschaden, den die Polizei auf etwa 6000 Euro schätzt. Die Frau erlitt Abschürfungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Ursache für den Unfall dürfte Alkohol am Steuer gewesen sein: Bei der Frau wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, und ein Vortest zeigte 1,61 Promille an, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.