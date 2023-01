Am Freitag gegen 16.45 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei ein Auto, das in auffälliger Weise auf der B272 bei Essingen unterwegs war. Sie gab der Polizei das Kennzeichen durch. Eine Polizeistreife konnte den Wagen wenig später auf der B10 in Richtung Pirmasens kontrollieren. Dabei nahmen die Polizisten bei dem 59-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er hatte zudem eine verwaschene und lallende Aussprache und einen unsicheren Gang. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht: Er zeigte 1,32 Promille an. Zur Beweissicherung wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.