Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag gegen 18.30 Uhr einen Ford-Fahrer, der auf der K 6 von Venningen in Richtung Altdorf unterwegs sei und kurz nach dem Ortsausgang auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Der Fahrer eines entgegenkommenden grünen Autos habe nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen in den Grünstreifen einen Unfall verhindern können. Der Zeuge, der hinter dem Ford-Fahrer fuhr, bemerkte, dass dieser auch in Folge eine stark unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Polizei konnte den Ford-Fahrer kurz nach Freimersheim stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über drei Promille. Der 47-jährige Fahrer musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Beamten kassierten seinen Führerschein. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen mögen sich unter Telefon 06323 9550 melden. Weil der Mann zudem versäumt hatte, seinen polnischen Wagen umzumelden, wird auch wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gegen ihn ermittelt.