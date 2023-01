Missbrauchsopfer: Platz muss umbenannt werden

Ein 55-Jähriger aus Landau ist als Kind von einem Pfarrer im angeblichen Sexualkundeunterricht missbraucht worden. Er findet es nicht akzeptabel, dass der Platz vor der Marienkirche in Landau nach Kardinal Wetter benannt ist, der damals Bischof in Speyer war.

Musterpachtverträge liegen vor

Beim Umstieg auf erneuerbare Energien wurde lange gebummelt. Spätestens seit der Preisexplosion bei Strom und Co. wird aber aufs Tempo gedrückt. In Oberotterbach ist eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage geplant. Dazu gibt es neue Details.

Es wird ein Dreikampf

In der Wahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Herxheim treten drei Kandidaten gegeneinander an. Rund 12.500 Bürger können am 12. März ihre Stimme abgeben. Neben Hedi Braun und Christian Sommer gibt es eine weitere Bewerberin.

Aus Orangenschalen wird Putzmittel

Der Fußboden wird auch mit kaltem Wasser sauber und beim Bügeln gibt es eine Reihenfolge. Eine Hauswirtschafterin gibt Tipps, wie man im Haushalt Geld sparen kann.

Nur Google ärgert ihn

Husin Said-Husin ist der neue Pächter des Clubhauses des FV Pfortz-Maximiliansau. Mediterrane und Deutsche Küche hat er stets im Angebot. Bei besondere Anlässe bringt er aber auch Spezialitäten aus anderen Regionen auf den Tisch.