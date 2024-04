Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Angeklagte ist ein Psychopath. Das sagt ein Gutachten aus, das im Mittelpunkt von Tag sechs im Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben steht. Ist er deshalb schuldunfähig?

Die gute Nachricht trifft schon einen Tag vor der sechsten Sitzung im Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben ein: Am Donnerstag kann verhandelt werden. Anfang der Woche konnte das noch niemand garantieren. Weil die Verteidigerin des Angeklagten, Gabriele Haas, krank war, musste der Termin am Montag ausfallen. Die Zeit wurde dadurch plötzlich knapp. Denn das Hauptverfahren kann für höchstens drei Wochen unterbrochen werden. Wird diese Zeit überschritten, platzt der Prozess und alles muss von vorne beginnen. Diese Frist wäre am Freitag abgelaufen. Umso wichtiger, dass Haas – gesundheitlich sichtlich angeschlagen – am Donnerstagmorgen im Saal des Landgerichts Landau Platz nehmen kann. Im Mittelpunkt wird sie in den kommenden Stunden aber nicht stehen.

Nach den aller Voraussicht nach letzten Zeugenaussagen im Prozess gegen den 61-Jährigen aus Neustadt lauschen alle Ralf Werner. Der Psychiater aus Bingen verfolgt seit Tag eins als Sachverständiger die Verhandlung. Viel wichtiger ist aber, dass er gut einen Monat nach der Tat mit dem Angeklagten gesprochen hat. Anderthalb Stunden habe das Gespräch am 13. Oktober 2023 in der Justizvollzugsanstalt Wittlich gedauert, erzählt Werner. Das Ziel: Ein Gutachten über den mehrfach verurteilten Sexualstraftäter erstellen. Ist er schuldfähig? Wie gefährlich ist er? Ist eine Sicherungsverwahrung angeraten? All das beantwortet Werner in seiner langen Ausführung.