Miriam Jöst übernimmt die Leitung der Stadtbibliothek Landau am Heinrich-Heine-Platz – für drei Jahre. Denn, so ist es einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen, Bib-Leiterin Amelie Löhlein ist in Elternzeit. Jöst hat zuvor in der Greifswalder Stadtbibliothek Hans Fallada bearbeitet. Landau ist vertrautes Terrain für die 30-Jährige, hat sie doch im Parkhotel Landau 2011 ihre erste Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen. Jöst hat 2017 in Mainz ihr Bachelorstudium des Bibliotheks- und Informationsmanagements abgeschlossen.