Zum Abschluss ihrer zweitägigen Reise durchs Land unter dem Gesichtspunkt „Nachhaltigkeit und Wohnen“ war die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag im Landauer Wohnpark am Ebenberg. Dort hat sie ein Loft im umgebauten Gebäude 105 besichtigt. Das Landauer Architekturbüro Hausgemacht hat in dem 135 Meter langen, einst vom Militär als Pferdestall und später als Kfz-Werkstatt genutzten Bau 20 Reihenhäuser untergebracht. Die Fassade stand unter Ensembleschutz.

„Goldene Energie“

Ahnen war gemeinsam mit der Architektenkammer und Verbänden der Wohnungswirtschaft unterwegs. Das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, stelle Rheinland-Pfalz vor große Herausforderungen, insbesondere wenn bauliche Qualitäten und bezahlbare Mieten gleichermaßen erhalten bleiben sollen. Nachhaltigkeit stelle auch an die öffentliche Hand einen neuen Anspruch, sagte Ahnen. „Umbauen und weiterbauen werden das neue Bauen sein“, sagte Gerold Reker, Präsident der Architektenkammer im Land. Deshalb werde die „graue Energie“ – also der Aufwand für Bau, Herstellung und Transport eines Baus – zur „goldenen Energie“.