Der Rathausplatz wird wieder lebendig: Nach Ende der Sommerferien und Wochen nach Abbau des Riesenrads stehen nun ein Kinder-Karussell und ein Entchen-Angeln-Stand auf dem zentralen Platz Landaus. Bald folgen weitere Attraktionen. Wie die Stadt mitteilt, kommen am Freitag ein Churros-Stand und am Montag das Grumbeerheisel mit seinen Kartoffelspezialitäten hinzu. Die Stände werden laut Bernd Wichmann, Chef des Büros für Tourismus, wohl bis Mitte Oktober stehen. Man wolle den Termin flexibel halten. Vom 24. bis 26. September folgt ein Kammertheater, danach erwarte die Stadt noch ein größeres Fahrgeschäft, berichtet Wichmann. Das Angebot sei im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden. Ziel sei es, vor allem den Kindern eine Freude zu machen und die Innenstadt zu beleben. Zudem wolle man auch die Schausteller in der Krise unterstützen, sagt Wichmann weiter.