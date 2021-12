Die Haushalte in Herxheim und Insheim können sich auf schnelleres Internet freuen. Wie die Deutsche Glasfaser GmbH mitteilt, wurde in beiden Gemeinden die Mindestquote erreicht, um den Breitbandausbau starten zu können. In beiden Ortschaften musste länger die Werbetrommel für das Glasfasernetz gerührt werden, um genug Kunden für einen Vertrag gewinnen zu können. Mindestens 40 Prozent der Haushalte haben ihre Zusage geben müssen. Die Deutsche Glasfaser wird die Kunden über die einzelnen Schritte informieren und mit ihnen die Details zu ihren Hausanschlüssen klären.