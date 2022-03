Das Gesundheitsamt des Kreises Südliche Weinstraße weist darauf hin, dass Minderjährige, die als Hausstandsangehörige oder enge Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten gelten, ab sofort nicht mehr in Quarantäne müssen. Das wurde in der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes neu geregelt. Das Gesundheitsamt empfiehlt aber, sich sicherheitshalber vor Beenden der Absonderung bei einer professionellen Teststelle testen zu lassen. Die neue Regelung betrifft nur ungeimpfte oder nicht-genesene Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bisher mussten sie, wie alle Nicht-Immunisierten, dann in Absonderung. Diese Regel ist nun Vergangenheit. Außerdem betont das Gesundheitsamt, dass dies nicht für positiv getestete Personen gilt. Wer selbst mit dem Virus infiziert ist, ist zur Absonderung verpflichtet, unabhängig vom Alter.