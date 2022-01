Ein älteres Ehepaar aus Hainfeld ist am Freitag Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Das Paar kaufte mehrere Bezahlkarten an einer Tankstelle und übermittelte die Kartennummern an den Betrüger, teilt die Polizei mit. Zudem überwiesen die Senioren Geld auf ausländische Konten. Der Schaden liege im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei rät dazu, bei einem Anruf von einem angebliche Microsoft-Mitarbeiter das Gespräch sofort zu beenden.