Heute beginnt die Endphase der Olympischen Spiele mit den Marathonläufen. Wenig bekannt ist, dass der Marathonlauf als Sportart die Erfindung eines Landauers ist: Michael Breal, der 1832 im Böckingschen Haus geboren wurde.

Die letzten großen Einzelwettkämpfe bei Olympischen Spielen sind die Marathonläufe. Schon bei den ersten Spielen 1896 in Athen war der Marathon (damals nur für Männer) der Höhepunkt, der – durch den Sieg eines Griechen – den Enthusiasmus des Publikums noch weiter beförderte und damit zum Überleben der Olympischen Idee und letztlich zu ihrem Triumph beitrug. Auch in Tokyo beginnen jetzt die Marathonläufe: heute der Frauenmarathon, morgen der Männermarathon.

Der erste Marathon-Olympiasieger, Spiridon Louis, erhielt nicht nur die bei Olympischen Spielen übliche Goldmedaille, sondern auch einen Pokal, auf dem in griechischen Lettern eingraviert war: „Olympische Spiele 1896, Marathonlauf, gestiftet von Michel Bréal“. Michel Bréal: Er war der Erfinder des Marathonlaufs. „Erfinder“ im Wortsinn, denn vorher gab es die Sportart nicht. Es gab den historischen Lauf, denn nach der Schlacht von Marathon musste den Daheimgebliebenen in Athen mitgeteilt werden, dass die Gefahr vorüber war. Die Idee aber, aus diesem historischen Ereignis einen Sport zu kreieren, hatte eben der am 25. März 1832 im Böckingschen Haus in Landau geborene Michel Bréal. Und so kam es.

Er hat den Pokal gestiftet

Er war ein Freund des Baron de Coubertin, der die neuzeitliche Idee der Olympischen Spiele hatte. Beim berühmten Olympischen Kongress 1892, der Initialzündung der Spiele, saß Bréal zur Rechten Coubertins. Bréal war erster Redner dieses ersten offiziellen olympischen Kongresses; dabei propagierte Bréal den Leitspruch „citius, altius, fortius“ (schneller, höher, stärker) als Olympisches Motto. Später, aus dem Urlaub in Glion (im Schweizer Kanton Vaud), schrieb er Coubertin einen Brief. In diesem schlug er unter anderem vor, bei den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen doch einen Lauf von Marathon ins panhellenische Stadion zu planen: „Das hätte einen antiken Geschmack.“ Man habe so einen weiteren Anknüpfungspunkt an die Traditionen der Antike. Der Brief ist im Olympischen Museum in Lausanne archiviert. Ansonsten beanspruchte Bréal die Ehre, einen Pokal für den Sieger zu stiften. Dazu gibt es eine interessante Anekdote.

Bréals Pokal wurde 2012, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, von der Familie des damaligen Siegers beim Haus Christie’s in London versteigert. Einnahmen: 541.000 britische Pfund (mehr als 600.000 Euro). Dies ist der höchste Preis, der bisher für eine olympische Memorabilie gezahlt wurde. Aber zurück zu dem in Landau geborenen Sportfunktionär.

Bréals Idee war also sehr erfolgreich – so erfolgreich, dass sie sich fast sofort auch unabhängig von den Olympischen Spielen weiterentwickelte. Bereits im Jahr darauf, 1897, gab es einen ersten Marathonlauf unabhängig von Olympischen Wettkämpfen. Austragungsort war Paris, Bréals Heimatstadt.

Bréal taucht in Tolstois Werk auf

Dort war er Professor am Collège de France. Der Vater stammte aus Pirmasens und liegt, wie erst kürzlich entdeckt wurde, auf dem Friedhof in Essingen begraben. Bréal war eine illustre Persönlichkeit, mit beeindruckendem sozialem Umfeld. Er war der Schwiegervater des späteren Literaturnobelpreisträgers Romain Rolland; er wurde zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt, war Mitglied im Institut de France und er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ehrendoktortitel der Universität von Bologna – aus einem Anlass, der erneut seine Bedeutung unterstreicht: zum 800 Jubiläum der ältesten Universität Europas und gemeinsam mit dem ersten italienischen Literaturnobelpreisträger Giosuè Carducci. Die Ehrendoktorwürde der Universität Zürich wurde ihm zu einem ähnlichen Anlass verliehen, zum 50. Gründungsjubiläum der Hochschule.

Bréal war damals so populär, dass er sogar im Roman „Anna Karenina“ von Leo Tolstoj auftaucht. Sein wissenschaftlicher Ruhm gründete unter anderem darauf, dass er gar eine eigene Forschungsdisziplin schuf, die Semantik – heute so wichtig wie nie; wenn Forscher über das „Semantic Web“ reden, greifen sie auf Konzepte zurück, die von Bréal angestoßen wurden. Seine „populärste“ Erfindung war aber natürlich der Marathonlauf, der noch heute unzählige Menschen begeistert und fasziniert.

Regelwerk kam später

In Paris waren 1900 dann auch die zweiten Olympischen Spiele. Im Marathonlauf hat ein Luxemburger die Goldmedaille gewonnen: Michel Théato, dessen Familie 1722 offenbar aus der Pfalz nach Luxemburg ausgewandert war.

Das heutige Reglement der Marathonläufe entstand erst wegen der Spiele von London 1908. Der Startschuss erfolgte durch den Monarchen an Schloss Windsor; Ziel war das White Stadium. Daraus ergab sich die Streckenlänge von exakt 42,195 Kilometern; zuvor variierte sie stets um die 40 Kilometer. Weil der Sieger Unterstützung erhielt – Bilder zeigen, wie er von beherzten Zuschauern über die Ziellinie geschoben wurde; angeblich war auch Sherlock-Holmes-Schöpfer Sir Arthur Conan Doyle unter den Helfern –, disqualifizierten ihn die Kampfrichter und ernannten den Zweitplatzierten zum Gewinner. Das Ereignis fand aber so viel Aufsehen, dass das Publikum nach einer Revanche lechzte – und mit dem Mythos des Marathonlaufs war schon so viel Geld zu verdienen, dass man ein erneutes Spektakel organisierte und die beiden Finalisten noch einmal gegeneinander antreten ließ. Da die Wettkampfbedingungen identisch mit denen des Londoner Marathonlaufs sein sollten, blieb man nun bei der „neuen“ Distanz von 42,195 Kilometern. Noch im November 1908 wurde im New Yorker Madison Square Garden ein Wettkampf nach den neuen Regeln organisiert.

Dass es feste Regeln gibt, ist eine sozusagen notwendige Fortentwicklung der Gedanken Bréals; so entstand der weltweite Mythos mit jeweils identischem Reglement. Bréal selbst war daran allerdings nicht mehr daran beteiligt – 1908 war er bereits 86 Jahre alt. Michel Bréal starb am 25. November 1915 in Paris. Mit seinen Ideen lebt er noch heute weiter. In seinem Geburtshaus am Rathausplatz erinnert eine Büste an den großen Sohn der Stadt.