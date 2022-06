Die Traditionsmetzgerei Wilhelm Wüst GmbH in Billigheim-Ingenheim schließt nach fast 100 Jahren ihre Pforten. Die Metzgerei in der Hauptstraße wird am 30. Juni zum letzten Mal öffnen. Über die genauen Gründe der Schließung möchten die Mitarbeiter und der Eigentümer Wilhelm Wüst aktuell noch nicht sprechen. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ macht eine Mitarbeiterin jedoch klar, dass die gesamte GmbH schließen wird. Die Wilhelm Wüst GmbH ist nicht die einzige Traditionsmetzgerei im Landkreis SÜW, die in diesem Jahr schließt. Bereits im April hatte die Metzgerei Weisbrod ebenfalls nach 100 Jahren ihr Handwerk beendet. Grund dafür war der Personalmangel. Damals sagte Inhaber Alexander Weisbrod: „Es sind ja nicht nur wir. Metzger, Bäcker, Handwerker schließen überall.“