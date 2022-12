Erich Hoos, Inhaber und Betreiber der seit 1980 bestehenden Freimersheimer Metzgerei, ist am Donnerstag plötzlich verstorben. Trotz körperlicher Beeinträchtigungen führte der 82-Jährige, unterstützt von seiner Familie und Mitarbeitern, bis zuletzt die in der Region bekannte Metzgerei, in der es auch Backwaren, Zeitschriften und Lebensmittel für den täglichen Bedarf gibt. Erich Hoos war ein Macher, und so organisierte er 1977 das erste Weinfest des Gäudorfes, das er bis 2008 selbst veranstaltete. Die Entwicklung seines Heimatdorfs gestaltete er jahrelang als Gemeinderatsmitglied mit. Als Vermächtnis bleibt der Bevölkerung das anlässlich des 1250. Dorfjubiläums erschienene Buch, in dem auch ein Interview mit ihm per QR-Code als Video abrufbar ist.Erich Hoos wird am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Freimersheim beigesetzt.