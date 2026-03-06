„My Fine Wedding“ in der Alm in Landau sollte ein Gegenentwurf zu klassischen Hochzeitsmessen sein. Was Brautpaare dort alles erleben konnten.

Vor etwa eineinhalb Jahren hat sich Veranstalterin Jacqueline Kupper (36) als Hochzeits- und Eventplanerin mit ihrem Unternehmen Jackys Weddings in Freisbach selbstständig gemacht. Durch ihre Arbeit habe sie bemerkt, dass viele Brautpaare von dem immensen Angebot rund ums Heiraten überfordert seien. Dies habe sie auf die Idee gebracht, ihre eigene Hochzeitsmesse ins Leben zu rufen, erzählt Kupper.

Im Unterschied zu klassischen Messeformaten wollte sie eine Möglichkeit schaffen, zu spüren, wie sich das Feiern der eigenen Hochzeit anfühlen wird, sagt die Veranstalterin. Neben Anbietern von Hochzeitsautos, Catering und Dekoration wurden auch moderne Dienstleistungen vorgestellt – zum Beispiel eine Kinderbetreuung für die Hochzeitsfeier. Höhepunkt der Messe iwar eine beispielhafte Hochzeitsfeier. Die Besucher konnten an der simulierten freien Trauung samt Vermählung und Live-Sänger teilnehmen und sich an voll dekorierten Tischen für die eigene Feier inspirieren lassen.

Erlebnisorientiertes Konzept kommt an

Sebastian von Jutrzenka und Sabrina Wehrle, beide Ende 20, werden im Oktober selbst in der Alm ihre Hochzeit feiern. Sie nutzten das Messeangebot und insbesondere die beispielhafte Hochzeitsfeier, um sich einen Überblick über den Veranstaltungsort zu verschaffen, etwa für die Anordnung von Bühne und Bestuhlung. Im Gegensatz zu anderen Messen, bei denen sie nur gezielt nach Dienstleistungen suchen konnten, wollten sie sich hier einfach umsehen und inspirieren lassen, erzählen die beiden. Sie wollten zwar ihre eigenen Ideen umsetzen, das Konzept der Messe habe aber perfekt für sie gepasst, um eine Vorstellung von der eigenen Hochzeitsfeier zu bekommen.

Auch Heiko und Ivonne Frasch, die zu ihrem 40. Hochzeitstag eine Erneuerungsfeier veranstalten wollen, sind sehr zufrieden mit dem Angebot. Sie hätten bei den Hochzeitsvorbereitungen ihrer Tochter miterlebt, wie überfordernd zu viele Angebote sein können. Daher habe ihnen das erlebnisorientierte Konzept gut gefallen, das auch die Möglichkeit bietet, direkt umfassend von den Ausstellern beraten zu werden.

Darstellung in sozialen Medien immer wichtiger

Sie habe bewusst darauf geachtet, auch die neuesten Trends abzubilden, so Kupper. Vieles komme aus den USA und die Inspiration für deutsche Hochzeitspaare komme oft von amerikanischen Fachmagazinen oder immer häufiger auch Influencern. Generell werde „alles immer extremer und teurer“, so Kupper. Statt dreistöckigen Hochzeitstorten setzten Hochzeitspaare immer häufiger auf Meter-Cakes, also längliche, flache Kuchenkreationen. Ungeachtet aller Neuerungen seien aber auch wieder einige Klassiker sehr beliebt – beispielsweise Weiß und Pastelltöne im Farbkonzept für Dekorationen.

Sehr wichtig sei mittlerweile auch die Darstellung der Hochzeitsfeier in den sozialen Medien. Immer häufiger würden Brautpaare Videografen oder Content Creator engagieren, um diese zu dokumentieren und im Internet zu präsentieren, berichtet Kupper. Letztlich ginge es um „sehen und gesehen werden“. Alles müsse präsentabel für Aufnahmen wirken.

Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit

Diesen Trend beobachtet auch Lukas Beck (30), der mit seinem Messestand den Catering-Service des Lunis Landau vorstellte. Es sei immer wichtiger, dass das Essen ansprechend aussehe und in den sozialen Medien präsentiert werden könne. Das Essen sei mittlerweile schon fast Teil der Dekoration, sagt Beck. Während in der Vergangenheit oft noch viel Fleisch auf den Speisekarten stand, würden mittlerweile immer häufiger vegetarische oder vegane Alternativen angefragt. Die Hochzeitsfeiern würden auch beim Essen immer individueller, so Beck.

Den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit bekommt auch Alena Schumann (46), Goldschmiedemeisterin bei Rolling Rings aus Waghäusel, zu spüren. Sie stellte Eheringe aus und berichtet, dass neben dem Recycling von Altgold oder dem Einarbeiten von Familienerbstücken auch immer häufiger synthetische Diamanten eingesetzt würden. Diese seien nachhaltiger, fairer gehandelt und günstiger, so Schumann. Modern sei es zudem, für die Braut zwei Ringe anzufertigen – einen Verlobungsring und einen Ehering, die sich dann am Ringfinger ergänzen oder der Dame mehr Spielraum zur Kombination mit anderem Schmuck bieten.