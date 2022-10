Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag sind unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in Burrweiler eingedrungen und haben dort diverse Kanal- und Schachtabdeckungen aus Metall gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei geht davon aus, dass das Areal über einen Feldweg angefahren und über diesen das Diebesgut auch abtransportiert wurde. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.