Gleich mehrere Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer haben unbekannte Täter auf dem Friedhof in Steinfeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die Metalldiebe im Zeitraum von Freitag bis Montag zugeschlagen. Um an das Kupfer zu kommen, haben die Täter auch das Dach eines Gebäudes auf dem Friedhofsgelände beschädigt (Bild). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.