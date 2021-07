„Kanaldeckel auf“ heißt es an insgesamt 15 Stellen in der Stadt. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) setzt mit Hilfe von Spezialisten Messgeräte in das Abwassersystem ein. Ziel sei es, Daten zu erheben, die Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Kanäle geben, sowie für deren Auslegung ein Modell bis weit in das nächste Jahrzehnt zu entwickeln, erläutert Markus Schäfer, Leiter der EWL-Abwasserabteilung. Die Einsatzorte sind nach bestimmten Kriterien im gesamten Stadtgebiet verteilt, auch in den Ortsteilen. Informationen, die auf diese Weise in den kommenden Monaten gesammelt werden, führen Spezialisten unter anderem mit Wetterdaten in einem Rechenmodell zusammen. Das gilt für die Kanäle, die Schmutzwasser transportieren ebenso wie für die Regenwasserführung. Die Ergebnisse sollen aufzeigen, ob und wo Handlungsbedarf besteht. Zudem gehe es um Entwässerungskapazitäten weiterer Neubaugebiete, so Schäfer. Ab Dienstag sollen die Messgeräte fixiert werden. Etwa stündlich und bei Regenwetter minütlich erfasst die Radar- und Ultraschalltechnik unter anderem Fließgeschwindigkeit und Füllstandshöhe in den Rohren. Die Aktion ist auf mindestens drei Monate angelegt. Bleibt Starkregen bis Ende September aus, wird der Messzeitraum ausgedehnt. Das Rechenmodell soll im kommenden Jahr zur Verfügung stehen.