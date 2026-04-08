Die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße lädt für Samstag, 25. April, 13 bis 18 Uhr, zur dritten Piwi-Weinmesse ins Julius-Kühn-Institut für Rebenzüchtung (Geilweilerhof) in Siebeldingen ein. Die Besucher können dort Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (Piwi) verkosten und sich mit Winzerinnen und Winzern über Anbau, Geschmack und die Besonderheiten dieser Sorten austauschen. Um 14 Uhr informieren Experten des Julius-Kühn-Instituts in einem Vortrag über die neuen Rebsorten, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten sind und besser an veränderte Klimabedingungen angepasst werden können. Außerdem können Weine aus resistenten Rebsorten probiert werden, die auf der Messe „Eurovino“ in Karlsruhe mit dem „Fair Wine Award 2026“ prämiert wurden. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06341 9687373 oder per E-Mail an info@events-ld-suew.de (Inhaber der RHEINPFALZ-Karte zahlen dann nur zehn Euro). Weitere Informationen gibt es unter www.events-ld-suew.de .

Dürfen wir nachschenken?

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Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.