„Amateurfunk – ja, gibt es das überhaupt noch?“ Ja, und er ist gefragter denn je, so jedenfalls der Eindruck von der Fachmesse „HAMtastic Experience“ in Herxheim.

Funktechnik hautnah erleben, Fachvorträgen lauschen, Demos live beobachten und sehen, wie man die Zukunft mitgestalten kann – das ist das Angebot der Messe. Und viele Besucher stiegen darauf ein.

Veranstaltet wird die Messe von der Herxheimer Firma Wimo Antennen und Elektronik GmbH. Wimo verkauft Amateurfunktechnik. Die „HAMtastic Experience“ ist nach ihrer Beschreibung ein neues Messeformat, das Funkbegeisterte aus allen Bereichen zusammenbringen soll. Sie vereine Innovation, Austausch und Praxis an einem Ort, so der Veranstalter. Zielgruppen sind Funkamateure, CB-Funker, Kurzwellenhörer, BOS-Organisationen sowie an der Funktechnik interessierte Vereine. Der Wortbestandteil „Ham“ im Namen der Messe kommt aus dem Englischen: Dort bedeutet „Ham Radio“ Amateurfunk.

„Hersteller sollen den Kunden zuhören“

Im Mittelpunkt der Messe standen Geräte und Technologien. Die Besucher hatten die Möglichkeit, direkt mit Herstellern, Entwicklern und Branchenexperten ins Gespräch zu kommen und so Einblicke in Trends und Entwicklungen der Funktechnik zu erhalten. Fachvorträge zu Themen boten eine Gelegenheit, Wissen zu vertiefen und Impulse für eigene Projekte zu sammeln. Die Hersteller kamen aus Deutschland, England, Frankreich, Italien und Portugal.

„Wir wollen von den Kunden hören, was sie interessiert, und die Hersteller sollen zuhören“, erklärte Markus Viertel, Geschäftsführer und seit Juli 2025 Firmenchef der Wimo. „Die Festhalle Herxheim ist als Veranstaltungsort für uns geeignet, liegt sie ja praktisch vor unserer Haustür“, sagt Viertel.

Die Messe hat sich aus den Hausmessen entwickelt, die Wimo über viele Jahre in den eigenen Betriebsräumen veranstaltete. Die „HAMtastic Experience“ schafft eine Plattform, die Technik, Praxis und Community verbindet. Sie gibt Hobby- sowie Funkamateuren, Vereinen und Organisationen die Chance, Produkte zu entdecken, Kontakte zu knüpfen und die Zukunft der Funkwelt mitzugestalten.

Funkbetrieb live miterleben und selbst ausprobieren

Jürgen Heissenberger arbeitet beim österreichischen Roten Kreuz und kommt aus Eisenstadt im Burgenland. Er ist seit vielen Jahren Amateurfunker und wartete mit einem Fachvortrag auf. Dabei erläuterte er unter anderem Bandbreiten, theoretischen Durchsatz und Praxisbereiche von VARA HF, ARDOP und PACTOR. Dies sind Betriebsarten zur drahtlosen Datenübertragung. Nun war man informiert, dass PACTOR 4 im Schnitt die schnellste Verbindung gewährleistet.

Mit der Messe sollte der Amateurfunk erlebbar gemacht und neue Zielgruppen sollten angesprochen werden. Im Mittelpunkt stand nicht nur die Technik, sondern vor allem die praktische Erfahrung. So konnte Funkbetrieb live miterlebt und selbst ausprobiert werden, um einen unmittelbaren Eindruck davon zu gewinnen, wie Kommunikation unabhängig von Internet und Mobilfunk funktionieren kann.

Wie Markus Viertel berichtete, wird Amateurfunk heutzutage immer stärker nicht nur im Katastrophenschutz eingesetzt. Es kämen auch neue Herausforderungen dazu, wie Sabotage und komplette Blackouts.

Auch das ist eine unangenehme Vorstellung: ein großflächiger Stromausfall, wie zuletzt in Berlin, gehört heute zu den Szenarien, die nicht nur real sind, sondern eine Frage aufwerfen: Wie bleiben Menschen miteinander in Kontakt, wenn plötzlich nichts mehr funktioniert? Kein Internet, kein Festnetz, kein Handy. Ausgerechnet eine sehr alte Technik könne dann zu den zuverlässigsten gehören: der Amateurfunk. Viertel berichtete von den Folgen eines Zyklons auf Sri Lanka im November 2025, infolgedessen das Internet und der Mobilfunk komplett ausgefallen waren, aber Amateurfunker die Alarmierung der Rettungskräfte und die Verbindung mit den Einsatzstellen aufrechterhielten.

Ballon in 27 Kilometer Höhe steigen lassen

Der 16-jährige Mika aus Münster in Westfalen ließ einen mit Helium gefüllten Ballon steigen, an dem eine Kamera befestigt war. Diese lieferte, mittels Funk ausgelöst, Bilder aus luftiger Höhe, wobei der Ballon bis zu 27 Kilometer hoch in den Himmel stieg und bis nach Eppingen im Landkreis Heilbronn flog, wo er mittels Funk aus Herxheim sicher zu Boden gebracht wurde.

Der 15 Jahre alte Leonard aus Offenbach, im vergangenen Jahr jüngster Besucher der Fachmesse, besaß einen SDR-Empfänger, ähnlich eines USB-Sticks, mit dem er Funksignale empfangen, aber nicht senden konnte. Nun hat er ein „echtes“ Funkgerät und sendet auch. Schon mit zwölf Jahren hat er die Funklizenz erworben.

Funken ist also auch für die jüngere Generation interessant und könnte für diese relevant sein oder noch relevanter werden. Gerade bei den derzeit aktuellen und künftig noch möglichen Krisenszenarien kann Funktechnik bei großflächigen Stromausfällen oder gestörten Kommunikationsnetzen eine robuste und vergleichsweise unabhängige Alternative darstellen. Markus Viertel sagt „Amateurfunk verbindet Technik, Neugier und Gemeinschaft. Uns geht es darum, Menschen wieder für das Thema zu begeistern. Insbesondere in Zeiten, in denen die Frage nach krisenfester Kommunikation an Bedeutung gewinnt, helfen wir, Deutschland krisenfest zu machen.“