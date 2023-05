Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Messane Bräutigam von der RSV Rheinzabern fährt mal wieder allen davon. Bei der deutschen Meisterschaft im Cyclocross zeigt sie, dass ihr in ihrer Altersklasse U17 in Deutschland keine das Wasser reichen kann. Die Bedingungen spielen ihr in die Karten. Größere Konkurrenz sucht sie mittelfristig wohl in einem Nachbarland.

Über Stock und Stein, Hügel und durch den Matsch. Da fühlt sich Messane Bräutigam wohl. Seit etwa drei Jahren ist der Cyclocross-Radsport ihr Steckenpferd. Und seitdem fährt